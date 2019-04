Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überschlagen und verletzt

Suhl (ots)

Am 28.04.2019 um 5.45 Uhr befuhr eine 36jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Toyota Avensis die B 84 aus Sünna kommend in Richtung Buttlar. In Höhe des Kilometer 4 verlor sie aus bisher noch ungeklärter Ursache nach dem Durchfahren einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Durch den Unfall verletzte sich die Fahrzeugführerin und musste ins Klinikum verbracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell