Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand

Zella-Mehlis (ots)

In der Zella-Mehliser Bahnhofstraße kam es in den frühen Abendstunden des 26.04.2019 zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hierzu werden Zeugen gesucht.

