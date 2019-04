Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf frischer Tat gestellt - Strafe folgt auf den Fuß

Suhl (ots)

Ein 21-jähriger nichtdeutscher Staatsangehöriger entwendete in einer Drogerie im Suhler Steinweg mehrere Parfüms im Wert von fast 200 Euro. Nachdem er durch die Mitarbeiter dabei erwischt wurde, stieß er eine der Verkäuferinnen beiseite und flüchtete. Eine weitere Verkäuferin versuchte, die Türen der Drogerie zu verschließen und wurde durch den 21-jährigen ebenfalls umgestoßen, wobei sie stürzte und sich leicht verletzte. Der Beschuldigte konnte flüchten, wurde aber durch Beamte des Inspektionsdienstes im Stadtgebiet aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Nach richterlicher Vorführung wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, in welcher er jetzt auf seine Verhandlung wartet.

