Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sonne hat geblendet

Bad Liebenstein (ots)

Donnerstagabend befuhr ein Mann mit seinem VW die Melsunger Straße in Bad Liebenstein. Nach seinen Angaben blendete ihn die Sonne so stark, dass er einen Mini Cooper übersah, dessen Fahrerin an einer roten Ampel warten musste. Er fuhr hinten auf und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 14.000 Euro. Verletzt hat sich glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell