Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Kreuzung zusammengestoßen

Meiningen (ots)

Eine 47-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 13.50 Uhr mit ihrem Ford die Untere Kaplaneistraße in Meiningen und wollte an der Ampelkreuzung nach links in die Neu-Ulmer-Straße einbiegen. Ein 88-Jähriger war mit seinem Skoda auf der Neu-Ulmer-Straße in Richtung der "Pionierhauskreuzung" unterwegs. Beide gaben an, das die Ampel grün zeigte und sie deshalb über die Kreuzung fuhren. Dort stießen beide Fahrzeuge jedoch zusammen. Verletzt hat sich niemand. Da der Unfallverursacher bisher nicht ermittelt werden konnte, bittet die Polizei um Hilfe. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03963 591-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell