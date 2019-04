Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Römhild (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Mittwoch zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken den hinteren linken Kotflügel eines Peugeot. Dieser war auf einem Parkplatz links neben einem Supermarkt gegenüber eines Getränkemarktes in der Meininger Straße in Römhild geparkt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

