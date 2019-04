Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack war nicht mehr da

Schmalkalden (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag (22.04.2019) gegen 16.45 Uhr einen Rucksack mit einem Apple MacBook Pro, den eine Frau am Bahnsteig des Schmalkaldener Bahnhofes abgestellt hatte, während sie auf den Zug wartete. Erst im Zug bemerkte sie den Verlust und fuhr mit dem nächsten Zug zurück nach Schmalkalden. Dort war der Rucksack leider nicht mehr aufzufinden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell