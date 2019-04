Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu viel Alkohol getrunken

Suhl (ots)

Im Zusammenhang mit einem anderen Einsatz stellten Polizisten am Donnerstag gegen 1.45 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Suhl eine 17-jährige fest, die stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mädchen einen Wert von 1,8 Promille. Mit dem Rettungswagen kam sie in die Notaufnahme des Suhler Klinikums. Die Beamten setzten die Eltern in Kenntnis und informierten das Jugendamt.

