Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Einbrüche

Oberhof (ots)

Unbekannte brachen zwischen Donnerstag (18.04.2019) und Dienstag (23.04.2019) gewaltsam in einen Baucontainer an der Sprungschanze "Am Wadeberg" in Oberhof ein und verursachten dabei zum Glück lediglich Sachschaden. In der Nacht zum Dienstag versuchten Unbekannte die Seitentür eines Hotels in der Breitscheid-Straße in Oberhof aufzuhebeln. Es entstand ebenfalls Sachschaden, kein Beuteschaden. Zwei Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Dienstag unberechtigt Zugang zum Funktionshaus der Talstation des Fallbachliftes in Oberhof und brachen dort Stahlblechbehälter auf. Aus dem Tresor entwendeten die Täter Bargeld. Insgesamt entstand etwa 5.000 Euro Sachschaden. Ob die Einbrüche in einem Zusammenhang stehen, wird geprüft. Die Kriminalpolizei ermittelt.

