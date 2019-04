Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrollen

Stepfershausen/Wasungen (ots)

Während einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstag zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Hauptstraße in Stepfershausen stellten Polizisten insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße fest. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung liegt davon im Bußgeldbereich. In der Meininger Straße in Wasungen fuhren zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr insgesamt sieben Fahrzeug-Führer zu schnell. Der Spitzenwert betrug 77 km/h bei zulässigen 50 km/h, was ebenfalls ein Bußgeld zur Folge hat.

