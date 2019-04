Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf Fahrrad

Meiningen (ots)

Dienstagabend kontrollierten Polizisten einen 35-jährigen Fahrrad-Fahrer in der Leipziger Straße in Meiningen, der 2,23 Promille in den Alkomaten pustete. Dies hatte zur Folge, dass der Radler eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen musste und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erhielt. Weiterfahren durfte er natürlich auch nicht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell