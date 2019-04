Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stoffbeutel entwendet

Hildburghausen (ots)

Am Dienstag gegen 12.00 Uhr entwendeten Unbekannte einen Stoffbeutel mit persönlichen Dokumenten aus dem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger eines Fahrrades, das vor einem Einkaufsmarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

