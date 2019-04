Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einmal ist keinmal

Meiningen (ots)

Am Montag gegen 23.30 Uhr stellten Polizisten einen 40-Jährigen Fahrzeug-Führer in der Werrastraße in Meiningen fest, der 3,61 Promille in den Alkomaten pustete. Daraufhin folgte eine Blutentnahme im Klinikum. Kurz danach entließen die Beamten den Fahrer aus der polizeilichen Maßnahme. Der Mann hatte jedoch erneut Pech, als ihn die Polizisten gegen 0.30 Uhr erneut beim Autofahren erwischten und mit ihm einen weiteren Atemalkoholtest durchführten. Dieser lag noch immer über 3 Promille. Es folgten eine weitere Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Autoschlüssels. Der Fahrer erhielt zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

