Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Trusetal (ots)

Montagnachmittag befuhr ein Mann mit seinem Audi die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Karl-Marx-Straße in Trusetal. Kurz vor der Haltelinie kam ihn ein VW entgegen. Auf gleicher Höhe berührten sich die Außenspiegel, die dabei beschädigt wurden. Die beiden Fahrer hielten daraufhin an. Als der Audi-Fahrer zum VW des Unbekannten lief, fuhr dieser davon. Da das Kennzeichen des VW bekannt ist, ermittelt nun die Polizei gegen dessen Halter wegen Unfallflucht. Hinweise zum Unfallhergang oder zum VW-Fahrer nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

