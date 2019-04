Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Roth (ots)

Am Dienstag gegen 1.20 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Auto die Landstraße zwischen Buchenhof und Roth. Aus unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Dabei stieß er gegen einen Baum und der PKW kippte zur Seite. Der Fahrer verletzte sich und musste ins Krankenhaus. Am Auto sowie an mehreren Bäumen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

