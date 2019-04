Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hund lief vors Auto

Vesser (ots)

Am Montag gegen 12.00 Uhr führte ein derzeit noch unbekannter Mann seinen Hund Gassi in der Schmiedefelder Straße in Vesser. Das Tier war nicht angeleint und lief direkt vor einen Golf. Dieser erfasste den Vierbeiner. Am Auto entstand Sachschaden. Ob sich der Hund dabei verletzte, ist nicht bekannt, da der Hundehalter mit dem Tier einfach davonlief. Zeugen, die Hinweise zum Hundehalter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell