Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hirschkuh tot

Etterwinden (ots)

Am Freitag, um 04:50 Uhr kam es auf der B 19 von Etterwinden in Richtung Waldfisch zu einem Wildunfall. Eine Hirschkuh überquerte plötzlich die Fahrbahn und der Fahrer eines Pkw Lada Niva konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Hirschkuh verendete. Am Lada entstand erheblicher Schaden im Frontbereich von ca. 3.000 Euro.

