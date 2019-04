Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durst gehabt

Bad Salzungen (ots)

Durst hatte offensichtlich ein unbekannter Dieb, der am Freitag in der Zeit zwischen 15 und 21 Uhr einen Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße aufbrach. Drei Sixpack Veltins Bier im Wert von ca. 12 Euro waren die Beute. Der hinterlassene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

