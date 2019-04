Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garagentor beschädigt

Dietlas (ots)

Bereits letzten Mittwoch in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr kam es in der Lengsfelder Straße in Dietlas zu einer Unfallflucht. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde ein Garagentor beschädigt. Der Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug ohne den Schaden zu melden, welcher auf 700 Euro geschätzt wird.

