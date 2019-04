Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Widerstand mit Folgen

Meiningen (ots)

Am Sonntag früh gegen 00:30 Uhr kam es in Dreißigacker am Sportlerheim zu einem Streit zwischen mehreren Personen, welche in einer Körperverletzung endete. Die hinzugezogene Polizei wollte den Zwist schlichten und erteilte gegen bestimmte Personen Platzverweise. Eine männliche Person kam diesem Platzverweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach, beleidigte die Beamten und ging auf einen Beamten los, um diesen zu schlagen. Beim Abwehrverhalten verletzte sich dieser und war anschließend nicht mehr dienstfähig. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen und in die Zelle der PI Meiningen verbracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

