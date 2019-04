Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenparty mit Folgen

Oberweid (ots)

Am Freitag kam es während einer Gartenparty in Oberweid zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der Veranstalter dieser Party hatte diese bereits für beendet erklärt und alle sollten nach Hause gehen, was einem Gast nicht gefiel und es kam zum Streit. Dieser entfernte sich zwar dann doch, kam aber kurze Zeit später mit ein paar anderen Personen wieder. Diese traten die Tür der Gartenlaube ein und es kam zur Schlägerei. eine Person wurde dabei verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell