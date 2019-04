Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallbeteiligter gesucht!

Suhl (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am 20.04.2019, gegen 21:15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Benshausen und Suhl. Dabei befuhr ein 24jähriger Mann mit einem VW mit SM-Kennzeichen die Straße aus Richtung Benshausen kommend. Ca. 500 Meter vor dem Ortseingang Suhl, in etwa Höhe der Einfahrt zur Bergbaude, kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn entgegen. Auf Grund des Ausweichsmanövers geriet der VW nach rechts von der Straße ab. In der weiteren Folge musste der Fahrzeugführer gegenlenken, um nicht den dortigen Abhang herunter zu stürzen. Dadurch drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und kam wider auf der Straße zu stehen. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der vorläufig festgestellte Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro, Folgeschaden sind nicht ausgeschlossen. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silbernen Kombi, etwa Passat-Größe. Der Inspektionsdienst bittet Personen, die Angaben zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen können, sich unter der Telefonnummer 03681 369 225 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell