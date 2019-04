Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Suhl (ots)

Am 20.04.2019 erhielt der Inspektionsdienst in Suhl die Mitteilung, dass im Bereich der Rodebachstraße und Lessingstraße in Zella-Mehlis mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich folgende Sachverhalt dar: Bei insgesamt sechs Fahrzeugen mit unterschiedlichen, auch auswärtigen Kennzeichen, waren jeweils die Fahrer- oder die Beifahrerseite mit einem vermutlich spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Gesamsachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Die Tatzeit läßt sich auf Donnerstag, den 18.04.2019, 19:00 Uhr bis Freitag, den 19.04.2019, 11:00 Uhr eingrenzen. Der Inspektionsdienst bittet Personen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 03681 369 225 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell