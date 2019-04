LPI-SHL: Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Landespolizeiinspektion Suhl

Am 20.04.2019 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 83-jähriger mit seinem PKW Opel die L1132 von Zeilfeld kommend in Richtung Waldhaus. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam im Straßengraben auf der Seite zum Stehen. Der Grund hierfür war die zu hohe Geschwindigkeit beim Befahren der Kurve. Der 83-jährige blieb hierbei körperlich unverletzt, hatte jedoch einen Schock und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Klinikum nach Hildburghausen verbracht.

Ein junges Römhilder Paar fuhr hinter dem Opelfahrer und konnte den Vorfall beobachten. Die Beiden hielten an, halfen dem 83-jährigen aus seinem PKW, sicherten die Unfallstelle ab und alamierten die Polizei, sowie den Rettungsdienst.

