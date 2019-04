Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schranke beschädigt und abgehaun

Hildburghausen (ots)

Am 19.04.2019 gegen 11:10 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in Hildburghausen auf dem Parkdeck der Regiomedklinik in der Schleusinger Straße.

Ein Fahrzeugführer eines silbernen PKW fuhr gegen die geschlossene Schranke des Parkdeckes und beschädigte diese erheblich. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Zwei Patienten der dortigen Klinik konnten den Vorfall aus größerer Entfernung zwar beobachten, jedoch brachten die bisherigen Ermittlungen keine Erkenntnisse zu dem möglichen Verursacher des Schadens.

Daher werden weitere Zeugen gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 - 778 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell