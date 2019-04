Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisstenfall der besonderen Art

Schleusegrund, OT Gießübel (ots)

In der Nacht vom 18.04.2019 zum 19.04.2019 wurden gleich in zwei Vorgärten in Gießübel Langfinger tätig.

Insgesamt wurden von den beiden Grundstücken sechzehn Figuren zur Dekoration der Vorgärten entwendet. Darunter befanden sich neun Gartenzwerge, zwei Eulenfiguren, eine Hundefigur, eine Entenfigur, eine Hahnfigur, eine Igelfigur und ein Männlein mit Fernglas. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 430 Euro.

Zeugen des Vorfalls oder sonstige Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Figuren machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 - 778 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell