Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungsbrand

Suhl (ots)

Am 19.04.2109 kam es gegen 13:08 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Dabei brannte es auf einem Balkon in der 5. Etage eines Wohnblockes in Suhl, Am Himmelreich 63. Die durch die ausgelöste Brandmeldeanlage alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell durch Betreten der Wohnung löschen, der Einsatz der Drehleiter sicherte den Einsatz auch von außen ab. Der entstandene Sachschaden an der Wohnungstür, an der Balkontür sowie am Balkon beträgt ca. 6000 Euro. Die Wohnung selbst ist bis auf weiteres unbewohnbar, die 28jährige Mieterin sowie deren 2 Kinder kommen zunächst bei einem Bekannten unter. Auf Grund der bisher ungeklärten Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell