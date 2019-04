Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tatverdächtigen nach Brand ermittelt

Suhl (ots)

In der vergangenen Woche kam es im Bereich des Suhler Friedbergs immer wieder zu Flächenbränden, die durch die Kameraden der Feuerwehr glücklicherweise schnell gelöscht werden konnten. Personen kamen in keinem der Fälle zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Kriminalpolizei. Im Rahmen dieser konnte ein Tatverdächtiger namhaft gemacht werden. Der 44-jährige Mann wurde am Donnerstag (18.04.2019) vernommen und zeigte sich geständig. Neben den Flächenbränden, gab er zudem die Brandstiftung an den beiden Fahrzeugen in der Nacht zum 20.03.2019 in der Straße "Neuer Friedberg" zu. Die Ermittlungen durch die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Suhl dauern an.

