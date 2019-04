Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wem gehört das Fahrrad?

Meiningen (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen ermitteln aktuell im Fall eines Fahrraddiebstahls. Am 11.04.2019 stellten die Polizisten einen 39-jährigen Mann mit dem schwarz-weißen Fahrrad in der Utendorfer Straße in Meiningen fest. Die Ermittlungen ergaben, dass er das Fahrrad entwendet hatte. Jedoch kann das Zweirad der Marke "Centurion" momentan keinem angezeigten Diebstahl zugeordnet werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

