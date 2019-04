Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer kennt diesen Mann?

Suhl (ots)

Bereits am 13.10.2018 entwendete ein bislang unbekannter Täter das Portemonnaie einer 64-jährigen Frau aus ihrem Patientenzimmer im Suhler Klinikum. Anschließend hob der Unbekannte 150 Euro vom Konto der Geschädigten ab und versuchte kurze Zeit später zusätzlich 1.000 Euro abzuheben, was aber nicht glückte, da das Tageslimit überschritten wurde. Mit richterlichem Beschluss wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Polizei bei ihren Ermittlungsarbeiten zu unterstützen. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise geben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut ausdrücklich davor, PIN Nummern in der Brieftasche aufzubewahren. Auch vermeintlich gut getarnte Geheimzahlen können von potenziellen Dieben erkannt werden.

