Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogentest positiv

Suhl (ots)

Eine 21-jährige Ford-Fahrerin kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung aus Suhl am Mittwochabend in der Straße "An der Struth" in Suhl. Der Drogenvortest reagierte positive und so musste die junge Frau die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Anzeige waren die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell