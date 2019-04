Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Wildunfälle

Bad Salzungen (ots)

Drei Wildunfälle gab es am Dienstag im Bereich der Polizeiinspektion Bad Salzungen. So nahmen die Beamten am Morgen einen Unfall zwischen Breitungen und Witzelroda auf, bei dem der Renault eines 61-Jährigen durch ein querendes Reh beschädigt wurde. Der Zweite ereignete sich am Nachmittag zwischen Oechsen und Oberalba, als ein Reh in den VW einer 48-jährigen Frau rannte und anschließend flüchtete. Am späten Abend kam es zum dritten Unfall im Bad Salzunger Bereich. Ein Wildschwein lief einem 49-jährigen Opel-Fahrer vor das Fahrzeug und wurde überfahren. Personen wurden nicht verletzt, es blieb bei Blechschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell