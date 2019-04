Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogentest positiv

Asbach (ots)

Positiv auf Cannabis reagierte ein Drogenvortest bei einem 27-jährigen Ford-Fahrer während einer Kontrolle durch Meininger Beamte am Dienstagabend. Der Mann befuhr zuvor die Schmalkalder Straße in Asbach, als er in das Visier der Polizisten geriet. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges kamen zudem kleinere Mengen Marihuana zum Vorschein. Der 27-Jährige wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gefahren und musste anschließend seinen PKW stehen lassen.

