Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Breitungen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Dienstagabend einen 52-jährigen PKW-Fahrer in der Winne-Siedlung in Breitungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,02 Promille. Aus diesem Grund musste der Mann seinen PKW stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Anschließend nahmen die Beamten noch den Führerschein des 52-Jährigen an sich und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheits im Straßenverkehr.

