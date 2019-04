Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis, nicht zugelassen und auch noch gefälscht

Schönbrunn (ots)

Die Hildburghäuser Beamten kontrollierten Dienstagabend einen 37-jährigen Suzuki-Fahrer in der Eisfelder Straße in Schönbrunn. Auf die Frage nach dem Führerschein antwortete der Autofahrer, bereits seit langer Zeit keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Die tiefgründige Kontrolle erbrachte zudem, dass der PKW nicht zugelassen war, dass das angebrachte Kennzeichen eigentlich zu einem anderem Fahrzeug gehörte und an dem Kennzeichen zusätzlich Manipulationen vorgenommen wurden, die den Anschein erwecken sollten, das es amtlich zugelassen war. Den 37-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

