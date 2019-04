Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bremse mit Gas verwechselt

Bad Salzungen (ots)

Montagfrüh verwechselte ein Fahrzeug-Führer das Brems- mit dem Gaspedal auf einem Parkplatz in der Lindigallee in Bad Salzungen. Der Mann fuhr daraufhin über eine Grünfläche und stieß gegen ein Auto, das dort geparkt war. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt hat sich dabei zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell