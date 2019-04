Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall in Engstelle

Brotterode (ots)

Ein Mann befuhr am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit seinem Opel die Engstelle in der Liebensteiner Straße in Brotterode, als ihm ein unbekannter Fahrzeug-Führer entgegenkam. Obwohl der Opel-Fahrer versuchte, so weit wie möglich rechts zu bleiben, berührten sich beim Vorbeifahren die beiden Außenspiegel. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell