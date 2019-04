Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschädigter sowie Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Meiningen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 0.15 Uhr einen Hyundai, dessen Fahrerin gegen einen Kleintransporter bzw. Kleinbus (vermutlich Ford) stieß, der in der Luisenstraße in Meiningen geparkt war. Die Verursacherin verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bisher hat sich der Halter des beschädigten Kleinbusses noch nicht bei der Polizei gemeldet, um die Unfallflucht anzuzeigen. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell