Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand auf Balkon

Hildburghausen (ots)

Sonntagabend brannte ein Balkon an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Coburger Straße in Hildburghausen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Alle Bewohner verließen vorher selbstständig das Gebäude. Verletzt hat sich somit niemand. Wie es zum Ausbruch des Brandes kam, ist noch nicht klar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen.

