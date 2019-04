Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Eine Unfallflucht ereignete sich am Freitag in der Zeit zwischen 18:20 bis 18:30 Uhr in der Kaltenborner Straße in Bad Salzungen. Die Fahrerin eines Pkw Honda fuhr stadtauswärts als ihr aus der Straße Am Honigbach kommend ein dunkler Pkw die Vorfahrt nahm. Die Fahrerin des Honda konnte ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Der unbekannte Pkw streifte den Honda jedoch noch leicht und hinterließ an diesen einen Schaden von ca. 300 Euro. Der unbekannte Fahrer winkte zwar noch entschuldigend, fuhr dann aber weiter in Richtung Erzberger Allee davon. Hinweise zum Verursacher bitte an die PI Bad Salzungen unter 03695-5510.

