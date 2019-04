Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Barchfeld (ots)

In Barchfeld ereignete sich am Samstag zwischen 09:45 - 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des NKD eine Unfallflucht. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges beschädigte mit diesem beim Ein- oder Ausparken einen dort parkenden Pkw Hyundai. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die PI Bad Salzungen 03695-5510.

