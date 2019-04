Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag um 10:45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Silge in Bad Salzungen den Fahrer eines Pkw Mercedes. Dieser hatte zuvor ein Stop - Schild "überfahren". Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 29-jährigen Polen bereits seit November 2018 ein Fahrverbot vorliegt. Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde aufgenommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

