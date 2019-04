Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgefahren und abgehauen

Sachsenbrunn (ots)

Der Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeuges befuhr am 12.04.2019 gegen 11.00 Uhr die Weitesthaler Straße in Sachsenbrunn. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug den rechten Außenspiegel eines Postfahrzeuges. Anschließend verließ er die Unfallstelle pflichtwidrig in unbekannte Richtung, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Fahrzeug der Deutschen Post entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher wurden aufgenommen. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell