Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse entwendet

Hildburghausen (ots)

Am 12.04.2019 hatten unbekannte Täter die Geldbörse einer 61-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen entwendet. Die Geschädigte hatte die Geldbörse mit diversen Karten und Bargeld in ihrer Handtasche. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Geldbörse später im Markt aufgefunden wurde. Der oder die Täter hatten ca. 20 Euro Bargeld gestohlen. Die restlichen Sachen in der Geldbörse wurden nicht entwendet. Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

