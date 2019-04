Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtasche gestohlen

Heldburg (ots)

Unbekannte Täter hatten am 12.04.2019 gegen 13.30 Uhr die Handtasche einer 74-Jährigen in einem Supermarkt in Bad Colberg-Heldburg, OT Heldburg, während des Einkaufens widerrechtlich entwendet. In der Handtasche befand sich die Geldbörse mit verschiedenen Karten und Bargeld. Der oder die Täter entnahmen aus der Geldbörse mehrere Hundert Euro und entsorgten anschließend die Handtasche samt Inhalt. Diese konnte kurze Zeit später aufgefunden werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Diebstahl selbst machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell