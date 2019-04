Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht

Suhl (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr stellte ein 40-jähriger Pkw-Fahrer seinen Audi auf dem Parkdeck I am Kaufland in Suhl ab und ging zum Einkaufen. Als er kurze Zeit später an sein Fahrzeug zurück kam, mußte er eine Beschädigung an seinem Fahrzeugheck feststellen, die durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Der Unfallverursacher hatte im Anschluss die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Es könnte sich bei dem gesuchten Fahrzeug um ein weißes bzw. silbernes Fahrzeug handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell