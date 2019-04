Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Kellereinbruch

Suhl (ots)

Ein 50-jähriger Suhler stellte am Samstagnachmittag in der Leonhard-Frank-Straße fest, dass versucht wurde, gewaltsam in seinen Keller einzudringen. Es misslang demnach oder die unbekannten Täter wurden gestört. Es entstand lediglich Sachschaden an der Verriegelung. Hinweise zur Tat bzw. den Tätern nimmt die Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681-3690 entgegen.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell