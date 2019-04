Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug hat sich selbstständig gemacht

Mittelstille (ots)

Die Polizeibeamten staunten am Freitagvormittag in Mittelstille nicht schlecht, als ein Pkw ohne Insassen an ihnen vorbeirollte. Der 56-jährige Fahrer hatte seinen Pkw in der Suhler Straße in Mittelstille abgestellt, jedoch beim Aussteigen nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. Das Fahrzeug machte sich selbstständig, rollte quer über die Hauptstraße, einen Abhang hinunter und in der weiteren Folge gegen eine Hauswand, wo es dann endlich zum Stehen kam. Es entstand glücklicherweise nur ein kleiner Sachschaden an der Hauswand und an dem Pkw des 56-Jährigen.

