Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrerflucht

Zella-Mehlis (ots)

Eine 64-jährige Opelfahrerin verursachte am Donnerstagvormittag an einem Ärztehaus in der Ernst-Haeckel-Straße in Zella-Mehlis einen Verkehrsunfall, indem sie gegen den abgestellten Suzuki eines 73-Jährigen fuhr. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Da das Kennzeichen des Opels bekannt war, konnte die Unfallverursacherin schnell ausfindig gemacht werden. Gegen sie wurde Strafanzeige wegen Unfallflucht erstattet.

