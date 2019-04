Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streitigkeit eskaliert

Römhild (ots)

Am Donnerstagabend eskalierte in einem Römhilder Ortsteil eine Nachbarschaftsstreitigkeit, welche schon seit längerer Zeit zwischen beiden Parteien bestand. Eine verbale Streitigkeit endete in einer handfesten Auseinandersetzung, bei welcher der Geschädigte leichte Verletzungen davontrug. Der Täter war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Er konnte durch Anwohner bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Ermittlungen zum vorliegenden Sachverhalt dauern an.

